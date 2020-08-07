جمعيات تركية تنشط في أعمال الاغاثة وتوزيع المساعدات في بيروت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

استكملت جمعية “DENIZ FENERI “التركية أعمالها الاغاثية في موقع الإنفجار في مرفأ بيروت مع شركائها من مختلف دول العالم، ووزعت الحصص الغذائية على المتضررين، في إطار التضامن والمساندة والاخوة الانسانية.

وواصلت مؤسسة “حجر الصدقة” التركية توزيع المساعدات العينية من مواد غذائية وخبز وماء على المتضررين في أحياء بيروت. وأكد رئيس المؤسسة كمال اوزدال “وقوف تركيا رئيسا وشعبا ومؤسسات حكومية وخيرية مع الشعب اللبناني في ظل الكارثة التي حلت في بيروت جراء الانفجار”.