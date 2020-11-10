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جمعية أهالي الطلاب في الخارج دعت للاعتصام لتطبيق القانون الطالبي

منذ 8 ثواني
أهالي الطلاب في الخارج يدعون لاعتصام يوم الخميس

أهالي الطلاب في الخارج يدعون لاعتصام يوم الخميس

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دعت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج الى الاعتصام عند الحادية عشرة من بعد غد الخميس، أمام مصرف لبنان، للمطالبة بتطبيق القانون الطالبي القاضي بإعطاء كل طالب مبلغ 10000 دولار على سعر 1515 ليرة ليتسنى لهم التسجيل والمتابعة في جامعاتهم.

وأكدت الجمعية استعدادها ليكون “الاعتصام مفتوحا حتى تحقيق مطلبها”، مذكرة بأنه “مرت أسابيع على صدور القانون في الجريدة الرسمية على أن يعمل به فور صدوره، والتسويف والمماطلة سمتان اساسيتان ملازمتان لبنية النظام السياسي ولمصرف لبنان وجمعية المصارف إزاء آلاف الطلاب الجامعيين الذين أصبحوا مشردين في الشوارع وتحت الجسور”، لافتة الى أن “المسؤولين الذين أنتجوا هذا القانون قد صموا آذانهم عن صراخ الموجوعين طلبا للتعلم”.

كما دعت “الاصدقاء في العمل النقابي الى الإلتفاف حول هذه القضية المحقة، وخصوصا الإتحاد العمالي العام الذي يشكل عصب التحرك النقابي، ونقابتي الأطباء والمهندسين وروابط المعلمين جميعها والإتحادات الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني وأهلنا في بيروت، مع الإلتزام التام بالتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات حرصا على سلامة الجميع”.

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