جمعية الصناعيين: الكرامة الوطنية تقتضي التزام مصلحة لبنان

ناشدت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل، جميع المسؤولين، الإسراع باتخاذ مواقف تحمي لبنان وتصون كرامته ومصالح شعبه.

وأصدرت بيانا قالت فيه: “بين المصالح والكرامة نختار الكرامة، ولكن الكرامة الحقيقية هي عندما لا نقبل ان ننفذ إملاءات أو رغبات أي طرف يستعملنا كصناديق بريد. الكرامة الوطنية تقتضي ان نلتزم صراحة مصلحة لبنان قبل أي اعتبار آخر مهما علا شأنه، وأن ننأى بأنفسنا عن الدخول في صراعات لا تعنينا. لأن ما يجب أن يعنينا هي فقط مصالحنا والقضايا التي تهم شعبنا ووطننا”.

ودعت جميع المسؤولين من أعلى الهرم، الى “الإسراع باتخاذ المواقف التي تحمي لبنان وتصون كرامته ومصالح شعبه وكرامة مواطنيه”.

وناشدت رئيس الجمهورية “الذي أصر أمام الامم المتحدة على دور لبنان الجامع ومركز الانسان وليس بلد المَحاور والاصطفافات الاقليمية، ورئيس مجلس النواب الحريص دوما على دور لبنان في المنطقة وعلى وحدة اللبنانيين، ورئيس مجلس الوزراء وهو صاحب مقاربة النأي بالنفس، أن يجتمعوا حول هذا المبدأ وان لا يسمحوا بأن ينزلق الوطن في صراعات المنطقة والمفاوضات الدولية وان يحافظوا على علاقاتنا مع أصدقائنا حول العالم وخصوصا مع من لا يتدخل في شؤوننا”.