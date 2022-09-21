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جمعية المصارف: البنوك ستبقى مغلقة إلى أجل غير مسمى

منذ 9 دقائق
مبنى جمعية المصارف

مبنى جمعية المصارف

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قالت جمعية المصارف في بيان يوم الأربعاء 21 ايلول، إن البنوك ستبقىل مغلقة إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى استمرار “المخاطر” المحدقة بالموظفين بعد سلسلة من الاقتحامات التي تعرضت لها البنوك الأسبوع الماضي.

وقالت الجمعية في بيان “بنتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية ولأن المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها… فإن المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسريا في الوقت الحاضر خاصة في ظل غياب أي إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل”.

وكانت البنوك تعتزم إعادة فتح أبوابها غدا الخميس 22 ايلول، بعد إغلاق أعلنت عنه الأسبوع الماضي واستمر ثلاثة أيام، وذلك بعد تعرض سبعة بنوك في المجمل لعمليات اقتحام من قبل مودعين يسعون للحصول على مدخراتهم.

    المصدر :
  • رويترز

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