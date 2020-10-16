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“جمعية المصارف”: السيولة بالليرة مؤمنة

منذ ساعتين
جمعية المصارف

جمعية المصارف

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صدر عن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، البيان الآتي:

“يهم مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، أن تؤكد لجميع العملاء ان المصارف اللبنانية، وبعد تأكيد مصرف لبنان إستمراره بمد المصارف بالسيولة النقدية كالمعتاد، سوف تستمر بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للسوق بشكل طبيعي وفق ما جرت العادة خلال الفترة الماضية بغية الحفاظ على الإستقرار في الأسواق.

كما تؤكد جمعية المصارف ان السيولة بالليرة مؤمنة من قبل مصرف لبنان والمصارف دون أن تكون هذه الأخيرة محصورة بالسيولة النقدية. من هنا تدعو الجمعية المواطنين وزبائن المصرف إستعمال الوسائل الأخرى المتاحة لديهم كبطاقات الإئتمان، الشيكات والتحاويل المصرفية”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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