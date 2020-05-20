جمعية المصارف قدمت “مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة” خلال اجتماع لجنة المال

قدّمت جمعية المصارف خلال اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية اليوم مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها.

ولفتت الجمعية في بيان الى أنها قامت بذلك “رغم أنه لم يتمّ إطلاعها أو استشارتها في إعداد خطة الحكومة للتعافي الإقتصادي، علماً أن القطاع المصرفي اللبناني هو من أكثر القطاعات ديناميكيّة في اقتصادنا الوطني. ويساهم بنسبة 6٪ في تكوين ناتجنا المحلّي الإجمالي، كما يساهم بحجم ملحوظ من احتياجات تمويل القطاع العام ومن الإيرادات الحكومية، ويستخدم ما يقارب 26000 موظّف من ذوي الكفاءات والمهارات العالية”.

وأوضحت أنها أبدت في خلال الاجتماع استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحلّ الأنسب الذي ينبغي اعتماده لمصلحة البلد.