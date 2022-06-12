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جمعية اهالي الطلاب في الخارج: ندعو لتسلم مساعدة "الريجي" باليد مباشرة

منذ 13 ساعة
اعتصام لأهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج - أرشيف

اعتصام لأهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج - أرشيف

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دعت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ومن يعنيهم الامر الى السماح للطلاب باستلام مساعدة الريجي باليد مباشرة، وجاء في بيان وزعته:

“بما أن المساعدة المقدمة من إدارة الريجي لم تصل إلى مستحقيها طلاب دول أوروبا الشرقية واوكرانيا في حين تسلمها طلاب الدول الأخرى بواسطة البعثات الدبلوماسية في الخارج بناء لالية التنفيذ المعتمدة وفقا للتعميم ذات الصلة، تناشد الجمعية الوزير بو حبيب ومن يعنيهم الأمر أن يتفهموا واقع هؤلاء الطلاب المادي الصعب وحاجتهم الماسة لهذه المساعدة عشية عطلة الصيف وعودتهم إلى ربوع الوطن، السماح لهم باستلامها باليد مباشرة من خلال آلية شفافة تضعها هذه الوزارة انطلاقا من حقهم القانوني في استلام هذه الأمانة بعيدا من دهاليز المصارف الظلامية”.

وختمت الجمعية داعية اصحاب الحقوق من الطلاب للتحضير لوقفة صارخة في وجه “الذين يماطلون ويراهنون على عامل الوقت لاضاعة حقوقهم وذلك بالتحرك في المكان والزمان اللذين تحددهما الجمعية قريبا” .

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