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جمعية تجار بيروت: لضرورة الإلتزام بتدابير وبروتوكول الوقاية الصارمة

20 - ديسمبر - 2020
بيروت

مستويات مقلقة لتلوث الهواء في بيروت

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صدر عن جمعية تجار بيروت البيان الآتي:

“تذكّر جمعية تجار بيروت الزملاء الكرام في كافة المناطق اللبنانية بضرورة الإلتزام بتدابير وبروتوكول الوقاية الصارمة، تفادياً لتفشّي جائحة الكورونا في لبنان.

فإن زيادة الحركة في المحال والأسواق والمجمّعات التجارية في هذه الآونة تلزمنا المتابعة في إتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، من خلال:
التباعد الإجتماعي، وعدد الزبائن، وتواجد الموظفين، وإرتداء الكمامات، وأخذ الحرارة، والتعقيم المستمر، إلخ…

ويكمن التحدّي في أن يحافظ القطاع التجاري خلال فترة الأعياد المجيدة على الإنضباط والأداء المميّز الذى سجّله في الفترات السابقة، مؤكداً تالياً لدوائر القرار والجهات المعنية بمكافحة كورونا أن القطاع التجاري يبقى دوماً رأس الحربة في هذه الحملة.

وتعوّل جمعية تجار بيروت على الأسرة التجارية الكبيرة للإلتزام وإلزام الآخرين بضرورة البقاء في حالة تأهب مستمرة كي لا يواجه لبنان مجدّداً في مطلع السنة الجديدة خيارات صعبة لا سمح الله كما في عدد من دول العالم مؤخراً”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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