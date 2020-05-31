جمعية تجار طرابلس أدانت في كتاب الجريمة التي أودت بحياة أحمد المظلوم

طرابلس
طرابلس

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وجهت جمعية تجار طرابلس، كتابا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الداخلية العميد محمد فهمي ووزير الإقتصاد راوول نعمة، دانت فيه الجريمة التي أودت بحياة رجل الأعمال أحمد سميح المظلوم.

وقالت، إن “هذا العمل الجبان والمدان وإن دل فإنما يدل على حال التفلت والفوضى الناجمة من الإنهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي لطالما حذرنا منه ونبهنا إليه”.

ولفت الى أن “القطاع التجاري الذي يرزح تحت وطأة غير مسبوقة من أعباء كارثية وانهيارات تهدد مصير المؤسسات واستمراريتها، تصدمه الجريمة، ويدق أعلى ناقوس الخطر”.

ودعت الى “إنزال عقوبة الإعدام في حق الجاني ليكون عبرة لمن اعتبر، وإلا حال الفوضى وشريعة الغاب سوف تلتهم ما تبقى من وطن”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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