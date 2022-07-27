جميع الأسعار متوفرة على تطبيقينا.. بيان هام لشركتي تاتش وألفا

اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات

أكدت شركتا ​ألفا​ وتاتش، أن “باستطاعة مشتركيهما الحصول على كل ​المنتجات​ والاشتراك بالخدمات ب​الأسعار​ الرسمية التي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من تموز”.

ولفتت الشركتان في بيان، الى أن “أسعار ​الاتصالات​ والبيانات الخلوية وكل الخدمات الأخرى متوفرة على موقعيهما الالكترونيين والتطبيقين الخليويين، الى جانب أنهما تحدّثان باستمرار سعر ​منصة صيرفة​ وفق ما يحدده ​المصرف المركزي​”.

وذكرت الشركتان المشتركين ان “باستطاعتهم التوجه الى مراكز خدمة الزبائن والوكلاء المعتمدين ومكاتب الخدمات المشتركة مع ​أوجيرو​ في مختلف المناطق لإتمام العمليات المتعلقة بخطوطهم الخليوية بالأسعار الرسمية”.

ونبهت الشركتان “من بعض المحال التجارية، خارج مراكزهما المعتمدة، التي تفرض أسعاراً غير رسمية ولا تعتمد ​القاعدة​ الأساسية التي ترتكز على احتساب السعر وفق منصة صيرفة، وعليه ندعو زبائننا للاطلاع على الأسعار الرسمية والاستيضاح عنها قبل المباشرة بأي عملية”.