الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
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جميع الأسعار متوفرة على تطبيقينا.. بيان هام لشركتي تاتش وألفا

منذ 32 دقيقة
اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات

اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات

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أكدت شركتا ​ألفا​ وتاتش، أن “باستطاعة مشتركيهما الحصول على كل ​المنتجات​ والاشتراك بالخدمات ب​الأسعار​ الرسمية التي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من تموز”.

ولفتت الشركتان في بيان، الى أن “أسعار ​الاتصالات​ والبيانات الخلوية وكل الخدمات الأخرى متوفرة على موقعيهما الالكترونيين والتطبيقين الخليويين، الى جانب أنهما تحدّثان باستمرار سعر ​منصة صيرفة​ وفق ما يحدده ​المصرف المركزي​”.

وذكرت الشركتان المشتركين ان “باستطاعتهم التوجه الى مراكز خدمة الزبائن والوكلاء المعتمدين ومكاتب الخدمات المشتركة مع ​أوجيرو​ في مختلف المناطق لإتمام العمليات المتعلقة بخطوطهم الخليوية بالأسعار الرسمية”.

ونبهت الشركتان “من بعض المحال التجارية، خارج مراكزهما المعتمدة، التي تفرض أسعاراً غير رسمية ولا تعتمد ​القاعدة​ الأساسية التي ترتكز على احتساب السعر وفق منصة صيرفة، وعليه ندعو زبائننا للاطلاع على الأسعار الرسمية والاستيضاح عنها قبل المباشرة بأي عملية”.

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