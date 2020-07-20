جنايات جبل لبنان: الأشغال الشاقة المؤبدة بحق القاتل في جريمة عشقوت

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أصدرت هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمد وسام مرتضى وعضوية المستشارين شادي قردوحي ونضال الشاعر حكمها، في جريمة عشقوت والتي ذهب ضحيتها أربعة أشخاص على يد المؤهل في الأمن العام طوني عبود في تشرين الأول من العام 2016 إثر خلافات على تربية كلاب في المبنى الذي يقطن فيه القاتل.

والضحايا هم: جان حب الله وزوجته إيزابيل عشقوتي وإبنهما جان بول، وأنطون الشدياق الذي صُودف وجوده في المكان لحظة إطلاق النار.

وقد طلبت هيئة المحكمة إنزال العقوبة القصوى في حق القاتل وهي الأشغال الشاقة المؤبدة لإقدامه على القتل قصدا، ما ينطبق على جناية المادة 548 عقوبات.

وعللت الهيئة حكمها، بعدم توافر حالة الدفاع المشروع عن النفس وحالة العذر المخفف عن ثورة الغضب الشديد للقاتل، وبالتالي عدم منحه الأسباب التخفيفية.