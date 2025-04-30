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جنبلاط: إسرائيل تسعى لاستغلال الدروز لإحداث فتنة في سوريا

منذ 15 دقيقة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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علق الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط على الأحداث الدامية التي تتعرض لها طائفة الموحدين الدروز في منطقتي جرمانا واشرفية صحنايا في سوريا.

كلام جنبلاط جاء رافضاً لأي إهانة للرسول الكريم، كما ودعا إلى التهدئة والحوار، مطالباً السلطة السورية بإجراء تحقيق شفاف بشأن أحداث جرمانا.

وأضاف جنبلاط، مستعد للذهاب إلى سوريا ونرفض التدخل الإسرائيلي في هذا البلد، وتابع، أدعو إلى تشكيل لجنة للاتصال بجميع الأطراف للعمل على حل الأزمة في سوريا.

كما وأشار إلى ان إسرائيل تسعى لاستغلال الدروز لإحداث فتنة في سوريا، ونحن نحتاج سوريا موحدة وإسرائيل تريد تهجير الدروز واستغلالهم.

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