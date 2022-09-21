جنبلاط: التّنسيق بين الدّور السّعودي والقوى السياديّة سيكون مستمراً

حثّ رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” “​وليد جنبلاط”​، على ضرورة انتخاب “رئيس وفاقي”، مشيرًا إلى “أنّه ركّز، خلال لقائه السّفير السّعودي لدى بيروت “​وليد بخاري​”، على ضرورة الاتّفاق على مرشّح رئاسي للقوى السّياديّة، وعلى برنامج واضح يستطيع ​لبنان​ من خلاله العبور من الأزمة”.

ولفت، في حديث إلى صحيفة “الجريدة” الكويتيّة، إلى أنّ “التّنسيق بين الدّور السّعودي والقوى السّياديّة سيكون مستمرًّا، انطلاقًا من الحفاظ على عروبة لبنان، لذلك كان هناك تشديد على ضرورة التّوافق على مرشّح ل​رئاسة الجمهورية​ لا يكون مرشّح تحدّ لأيّ فريق من الفرقاء، ممّا يعني فتح الباب أمام البحث عن تسوية”.

كذلك، شدّد جنبلاط على “ضرورة الحفاظ على ​الدستور​ و​اتفاق الطائف​”، للردّ على كلّ الطّروحات الّتي يتمّ الحديث عنها من جهات مختلفة في الدّاخل والخارج، حول الذّهاب لعقد مؤتمر يبحث إعادة تركيب الصّيغة اللّبنانيّة أو إدخال تعديلات عليها، أو العودة إلى ما عُرف سابقًا بمؤتمر “سان كلو”، الّذي طُرحت خلاله فكرة “المثالثة” بدلًا من المناصفة بين المسيحيّين والمسلمين.