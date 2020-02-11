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جنبلاط: الحل في انتخابات نيابية

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غرّد رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “الحل في انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي وتطمين الملل بمجلس شيوخ ذات الصلاحيات المحدودة وتطبيق إصلاح شامل من الضريبة التصاعدية إلى قضاء مستقل يحاسب وفق الأصول وليس وفق مقاربة رموز النظام الأمني السابق والسيطرة على المعابر وسياسة تحمي الصناعة والزراعة ولا للأسواق المفتوحة”.

 

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وأضاف: “أما حضور الجلسة فهو وفق الأصول البرلمانية ولن نعطي الثقة لبيان وزاري فارغ . وفي هذه المناسبة احيي جرأة الأستاذ دوري شمعون وصرخة مطران بيروت بولس عبد الساتر وليتذكر الحراك ،الانقلاب السلمي الابيض عام 1952 ورموزه .ان دروس التاريخ يجب ان تُحترم وإلغاء الغير يذكر بانظمة الاستبداد”.

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