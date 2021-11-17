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جنبلاط: المجتمع الدولي متحيّز في تقديماته للبنان

17 - نوفمبر - 2021
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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غرّد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلاً: “باستثناء بعض المؤسسات القليلة المحترمة فإن المجتمع الدولي متحيّز في تقديماته للبنان”.

يأتي تصريح جنبلاط في ظل أزمة تُعد من الأشد بين لبنان ودول الخليج على خلفية تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي.

ويصنف البنك الدولي أزمة لبنان على أنها أسوأ من أزمة اليونان، التي اندلعت في عام 2008، وتسببت في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص ودخول سنوات من الاضطرابات الاجتماعية، وأكثر حدة من أزمة عام 2001 في الأرجنتين، والتي أسفرت أيضاً عن اضطرابات واسعة النطاق.

ويقول البنك الدولي إن لبنان قد يأتي بعد تشيلي، التي احتاجت إلى 16 عاما للتعافي من انهيارها، عام 1926، وإسبانيا خلال حربها الأهلية في الثلاثينيات والتي استغرق تعافيها 26 عاما. وقدر البنك أن لبنان قد يستغرق ما بين 12 و19 عاما للتعافي.

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