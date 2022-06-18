جنبلاط: المرحلة تتطلب هذا النوع من الحكومات

أكّد رئيس كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط أن, “المرحلة القاسية التي يمر بها لبنان اليوم تتطلب حكومة اصلاحية ومنتجة خارج التنازع السياسي وبدع الثلث المعطل لطرف أو الوزارات المحسومة لفريق آخر، قادرة على التواصل مع المجتمعين العربي والدولي”.

و خلال لقاءات السبت في قصر المختارة، شدّد جنبلاط على أنّ, “الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون لا ينبغي توقفه عند بعض الشكليات والاسماء، بقدر المواصفات المطلوبة لأي رئيس يكلف يكون على رأس اولوياته الخطط الاصلاحية المطلوبة والمسار التفاوضي مع صندوق النقد الدولي، وينأى بنفسه عن الغرق في زواريب المحاصصات والسياسات المصلحية أو الحسابات الشخصية التي لطالما أرهقت البلد وقضت على طموحات ابنائه ومستقبل شبابه ودمرت المؤسسات”.

كما التقى جمعيات تجارية ومجالس بلدية ناقشت معه آفاق المرحلة في ظل الازمات الخانقة التي تلقى على كاهل المواطنين، ودعا إلى, “عدم تضييع الاوقات وهدر الفرص، والانصراف الى المعالجات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والنقدية، بعد بلوغ الأمنين الغذائي والصحي للمواطنين مراحله الخطرة”.

وعرض النائب جنبلاط مع وفد ضم جمعية تجار الشوف برئاسة ايلي نخلة، واللجان التجارية في اقليم الخروب والمناصف والعرقوب وبقعاتا وبعقلين المطالب التي من شأنها التخفيف من وطأة المعاناة الكبيرة للتجار راهنا، وفي المقدمة غياب التيار الكهربائي وانقطاع المياه مع بداية فصل الصيف وحاجتهما الحيوية.

وفي هذا الاطار، طالب وفد التجار “بتفعيل محطة رشميا للكهرباء وتوفير مشروع الطاقة الشمسية لمحطات الخزانات من مياه الباروك لتغذية القرى، إضافة إلى وضع خطة لوصول النقل المشترك لتخفيف العبء عن انتقال المواطنين ولا سيما الموظفين الى مراكز عملهم”.

وشارك في اللقاء نواب “اللقاء الديموقراطي”, أكرم شهيب، هادي أبو الحسن ووائل أبو فاعور، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وكذلك عرض جنبلاط مواضيع تخص الكهرباء والمياه وحاجات القرى مع مجالس بلدية من منطقة الجبل، وقضايا اجتماعية واهلية مع وفد من مشايخ وفاعليات من حاصبيا، ومسائل تربوية مع ادارات مراكز بينها وفد من بلدة قنيا في عكار.

كما طرح وفد من الهيئة الادارية لنادي كترمايا الثقافي الاجتماعي برئاسة عماد عبد الرحيم على النائب جنبلاط انشطة لتفعيل العمل الشبابي.

وحضر الى المختارة وفد من بلدة مزيارة في الشمال، ومن عائلة المرحوم أبو صلاح نديم حرب في غريفه، شاكرا “مواساة العائلة”.

وتابع النائب جنبلاط سلسلة من المراجعات والمطالب مع وفود ومواطنين تركزت على القضايا الحياتية والخدماتية العامة.