جنبلاط: النيل الى مصير نهر الفرات والعالم العربي يسير الى التصحر والجوع

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”: “صورة اليمين لسد كمال اتاتورك.

وقال: “زرت الموقع في التسعينات ايام الرئيس سليمان ديميرل الذي استقبلني وذكرني بانه تعرف على كمال جنبلاط لدى زيارة عدنان مندريس رئيس تركيا لبنان.

والصورة الثانية لسد النهضة. رأيت نهر الفرات يخرج من تحت السد كساقية صغيرة اما النيل فالى نفس المصير”. وارفق التغريدة بصورتين لسد اتاتورك ونهر الفرات”.

و في تغريدة ثانية عبر”تويتر” كتب جنبلاط: “العبرة مخيفة لانها في كلا الحالتين تدل كيف العالم العربي يسير الى التصحر والجوع وكيف ان اكبر دولة فيه وهي مصر مهددة في كيانها ووجودها .لم اشعر في طوال حياتي بمثل هذا الشعور بالحزن والاحباط .وقد تسألون عن سوريا فقد صحرها حاكمها اما العراق على الطريق التصحر عبر الغزوات المتعددة”.