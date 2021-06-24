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جنبلاط: بطاقة تمويلية أو بطاقة انتخابية!

24 - يونيو - 2021
النائب السابق وليد جنبلاط

النائب السابق وليد جنبلاط

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أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ألا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب الحكومة تعتمد سياسة الاصلاح.

وقال عبر “تويتر”، ان “ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل. اعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة”.

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