جنبلاط: بطاقة تمويلية أو بطاقة انتخابية!

أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ألا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب الحكومة تعتمد سياسة الاصلاح.

وقال عبر “تويتر”، ان “ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل. اعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة”.

لا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب الحكومة تعتمد سياسة الاصلاح.ان ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل .اعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الاجرة pic.twitter.com/CAQ0WWonOF — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 24, 2021