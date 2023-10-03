جنبلاط بعد لقائه أبي المنى: نؤيد الحراك السلمي في جبل العرب

عقد اجتماع موسع للهيئة العامة للمجلس المذهبي، في دار الطائفة في بيروت، بحضور النائب السابق وليد جنبلاط، شيخ العقل سامي أبي المنى، وعدد من المشايخ والشخصيات.

ولفت جنبلاط في تصريح، إلى أنَّنا “اجتمعنا في هذه الدار الكريمة وتشاورنا حول شتّى الأمور الداخلية التي تتعلّق بطائفة الموحدين الدروز والبلاد”، معتبرًا أنَّ “الجلسة كانت مفيدة، ولا بدّ من تكرار مثل هذه الجلسات”.

وقال جنبلاط: “تطرّقنا إلى الأوضاع في جبل العرب، وأكّدنا تأييد الحراك السلمي وتفادي الدخول في أيّ صراعات داخلية أو غير داخلية”.

من جانبه، شدد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى على ضرورة تعيين رئيس للأركان في الجيش احترامًا للموقع واحترامًا للمؤسسة العسكرية.