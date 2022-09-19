الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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جنبلاط بعد لقائه البخاري: علينا أن نحترم المواعيد الدستورية وننتخب رئيسًا

منذ 8 دقائق
جنبلاط والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري

جنبلاط والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي “وليد جنبلاط” سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان “وليد البخاري” في دارته في كليمنصو، في حضور رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور، حيث تم البحث في الأوضاع العامة.

وقد تمحور اللقاء حول الاستحقاق الرئاسي الذي ينتظر لبنان في الفترة المقبلة، وقد شدّد الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المواعيد الدستورية.

وعقب اللقاء، قال جنبلاط: “تداولنا في العديد من الأمور، لكنّ السفير أكّد حرص المملكة التاريخي على الاستقرار اللبناني واتفاق الطائف والدستور، وعلينا نحن اللبنانيين أن نحترم المواعيد الدستورية وننتخب رئيسًا”.

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