جنبلاط بعد لقائه عون: نسعى الى تحسين العلاقة وتنظيم الخلاف مع التيار الوطني الحر

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قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا “زرت الرئيس عون بمبادرة من ساعي خير وذلك من أجل تنظيم الخلاف مع “الوطني الحر”.

وأشار أن “هناك سعاة خير يسعون الى ترطيب الاجواء”و “هناك علاقة متوترة منذ الصيف الماضي مع التيار الوطني الحر نسعى إلى تحسينها”.

وتابع: “لست ساعياً إلى تغيير الحكومة واليوم الجو غير مناسب لتغييرها، وسنتوجه الى صندوق النقد لنفاوض بجد من أجل تخفيف وطأة الأزمة، والمبالغ المخصصة لمساعدة العائلات لا تزال موجودة ويجب توسيع عدد المستفيدين”.

واضاف: “اقتصاد لبنان السابق انتهى والخدمات ذهبت والعالم بعد “كورونا” سيتغير اما في ما خص التحالفات الداخلية فأنا لست معني بأي حلف، ولم اطلب شيئا بالتعيينات ولن اطلب بل طلب رأيي واعطيتهم اقتراحاتي”.