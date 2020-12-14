جنبلاط: حزب الله لزّم لبنان الى ايران

اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الى ان هناك امل في لبنان والانتخابات الطالبية في الجامعات الخاصة واللبنانية اثبتت هذا الشيء، واليوم الطلاب ينتفضون ضد الجميع.

واكد بان البلد ذاهب نحو الهاوية، وقد جاءت فرصة فرنسية عبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “الاصلاح مقابل التفاوض”، ولكن حتى الان غالب الفرقاء يتجنبون هذا الامر لان حساباتهم مختلفة.

واعتبر في حديث الى قناة “الحرة”، بانه حتى الساعة لم نر ملامح الاصلاح لدى التيار الوطني الحر، واكد انه لا يستطيع في لبنان ان يتم الغاء احد، ولكن اليوم يتم تعطيل المؤسسات، وكان يمكن ان نوفر على المحقق العدلي فادي صوان المشهد في اليومين الماضيين، وسأل “لماذا ان يتضامن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي كان سيذهب الى المرفأ قبل يوم، ولكن هناك من منعه”.

اضاف جنبلاط “لم يبق هناك هيبة او شيء للرئاسة، واكد انه يجب ان نعرف من دمر بيروت، وانا مع استدعاء رئيس الجمهورية الى التحقيق في مرفأ بيروت، ومع استدعاء رؤساء الاحزاب واي شخص كان”. واكد بان العهد هو الصورة وحزب الله هو الحاكم الفعلي وقد لزم لبنان الى ايران.