جنبلاط في عين التينة.. وهدية لبري!

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بحضور الوزير السابق غازي العريضي حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وبعد الاجتماع اعتبر رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” النائب وليد جنبلاط أن “المستقبل يتحسّن بقليل من العمل والهدوء والعقلانية، شرط ألا يضع بعض الأفرقاء في الداخل شروطاً تعجيزيّة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة”.

وذكّر جنبلاط بـ”اتفاق الإطار الذي نادى به بري، وخرجنا عنه وأضعنا الوقت ثم عدنا إليه”، آملاً بـ”القليل من العمل والهدوء والعقلانية، المستقبل قد يتحسن، وأن لا يضع بعض الفرقاء شروطاً تعجيزية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة”.

وحول موضوع المسيّرات التي أطلقتها المقاومة، أجاب جنبلاط: “العدو ليس مقصراً باستخدام الاجواء اللبنانية، ايضاً هناك قواعد للعبة التي للاسف البعض من اللبنانيين لا ينتبه لها ولا يراها”.

وحول ما إذا كان يخشى على لبنان من حرب اسرائيلية، قال: ” لا أرى حرباً”.

وعن سبب زيارته اليوم للرئيس بري، ،جاب جنبلاط: “لا تسألوني هكذا سؤال، أنا اختار اليوم وغداً وبعد غد وبالامس وقبل الامس الزيارة لهذا الموقع ولهذا الصديق الرئيس نبيه بري”.