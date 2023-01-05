جنبلاط: كلهم ينتظر كلمة السر الخارجية

غرّد رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”:

“القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرّع بحجج دستورية واهية لتعطيل أي اجتماع وزاري لتسيير أمور الناس، وحتى أن البعض طعن في الموازنة وصولاً الى العبث المطلق، وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد. وفي هذه الأثناء ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات الى العلن”.

القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرع بحجج دستورية واهية لتعطيل اي اجتماع وزاري لتسيير امور الناس وحتى ان البعض طعن في الموازنة وصولا الى العبث المطلق وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأتي بعد وفي هذه الاثناء ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات الى العلن #لبنان pic.twitter.com/MoSuVK2L5z — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 5, 2023