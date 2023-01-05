الخميس 12 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 5 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنبلاط: كلهم ينتظر كلمة السر الخارجية

منذ 6 دقائق
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

A A A
طباعة المقال

غرّد رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”:

“القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرّع بحجج دستورية واهية لتعطيل أي اجتماع وزاري لتسيير أمور الناس، وحتى أن البعض طعن في الموازنة وصولاً الى العبث المطلق، وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد. وفي هذه الأثناء ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات الى العلن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    صورة طبيب (تعبيرية)
    "تجمّع الأطباء": لمواجهة هجرة الأطباء عبر تحسين دخلهم
    كهرباء لبنان تحذر من مخاطر كبيرة
    وعودٌ كهربائيّة بلا رصيد

    الأكثر قراءة

    معارض السيارات
    هكذا أصبحت رسوم السيّارات الجمركية: "مليار… وأكتر"
    شيرين وحسام حبيب
    جهاز أمنيّ لبنانيّ يستدعي شيرين.. فما صحّة مداهمة الفندق الذي تُقيم فيه؟
    حادث سير مروع في فيطرون
    بالفيديو: قتيلان إثر حادث سير مروع على طريق فيطرون