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جنبلاط: لإعادة صياغة العلاقة مع الاخوة في الخليج

13 - نوفمبر - 2021
النائب تيمور جنبلاط

النائب تيمور جنبلاط

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دعا رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط، الى “وجوب الخروج من حال المراوحة والتعطيل الحكومي الراهن، عبر معالجة المأزق الحاصل مع الاشقاء العرب، واعادة صياغة العلاقة وتفعيلها مع الاخوة في الخليج على قاعدة تأكيد هوية لبنان وانتمائه العربي وحفظ المصالح المشتركة بيننا”.

وطالب خلال استقباله في قصر المختارة، عددا من الوفود الاهلية والاجتماعية والبلدية، بـ “فك أسر الحكومة وتحريرها من الضغوط السياسية، كي تنطلق الى معالجة القضايا والهموم المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية وادارة الازمات المتصلة بها بالشكل المطلوب، تخفيفا من قلق اللبنانيين وتبديد هواجسهم حيال استحقاقاتهم العديدة الداهمة”.

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