جنبلاط: لإعلان حال طوارئ صارمة وحالة استنفار اعلامية حول خطر الوباء

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طالب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ليكون التركيز على تجهيز المستشفيات الحكومية فوق كل اعتبار والاستفادة من الكوادر الطبية التي سُرحت وتوظيفها قبل ان تهاجر.

وقال جنبلاط في تغريدة عبر “تويتر”: “فليكن التركيز كل التركيز على تجهيز المستشفيات الحكومية فوق كل اعتبار والاستفادة من الكوادر الطبية التي سُرحت وتوظيفها قبل ان تهاجر.

وأضاف: “من جهة أخرى لا بد من اعلان حالة طوارئ صارمة وحالة استنفار اعلامية حول خطر الوباء كون القسم الاكبر من المواطنين نسي او تناسى وجود كورونا”.