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جنبلاط لبايدن: انت ترى جانباً واحداً من الصورة

منذ 4 دقائق
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة “اكس” معلقا على منشور للرئيس الأميركي جو بادين: “لكن سيد بايدن، أنت ترى جانبا واحدا فقط من الصورة لأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اتصل بك بالأمس، ماذا عن الشعب الفلسطيني، وماذا عن غزة، أكبر معسكر اعتقال في العالم، هل ستتركهم ليحرقوا بالقنابل الإسرائيلية؟. يؤسفني أن أكون صريحًا أو قاسيًا ولكن يجب أن أخبرك بالحقيقة. تتذكر أننا التقينا منذ فترة طويلة، ويجب عليك الدعوة إلى وقف إطلاق النار ووقف هذا الهبوط إلى الجحيم. الحل الوحيد هو التسوية السياسية. مع خالص تحياتي سيدي”.

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