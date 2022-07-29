الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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جنبلاط: للحذر من المخططات المشبوهة

منذ 3 دقائق
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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حيّا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط “أبناء جبل العرب الشرفاء على انتفاضتهم بوجه العصابات المسلّحة التي امتهنت إذلال الناس والخطف والقتل وتجارة وتهريب السلاح والمخدرات وعاثت بالقرى فساداً وإفساداً”، مشيراً الى أن “أجهزة النظام الأمنية والعسكرية متورطة بتغطية هذه العصابات وتشغيلها بهدف معاقبة أهل الجبل على مواقفهم المشرّفة ورفضهم الخضوع لإملاءاتهم ومؤامراتهم”.

وإذ اعتبر جنبلاط في حديث لجريدة “الأنباء” أن “هذه الإنتفاضة الشجاعة ليست بغريبة عن عادات أهل الجبل المشهود لهم تمسكهم بالتقاليد المعروفية الأصيلة وبهويتهم الوطنية والعربية”، دعا أبناء محافظة السويداء الى “الحذر واليقظة الدائمة بوجه المخططات المشبوهة ومحاولات العبث بأمن الجبل وتشويه صورته وتاريخه وفصله عن جيرانه ومحيطه وعمقه العربي”.

وختم جنبلاط بـ”توجيه التحية لأرواح الشهداء الذين سقطوا في هذه الإنتفاضة الشعبية”، كما حيّا “أرواح الشهداء الذين سقطوا في المواجهة البطولية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للهجوم الذي قام به التنظيم على قرى المقرن الشرقي لمحافظة السويداء”.

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