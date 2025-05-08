جنبلاط لماكرون: شكراً على دعمكم لاستقرار سوريا ولبنان

وجّه الرئيس السابق للحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط برقية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شكره فيها على “دعمه الكبير لاستقرار سوريا ولبنان، وذلك على خلفية مباحثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس”.

وقال: “عزيزي الرئيس ماكرون، أهنئكم على شجاعتكم وجرأتكم من أجل قيام سوريا جديدة خالية من الاضطهاد والدكتاتورية بمواجهة مخططات التفكيك من بعض القوى الخارجية. شكراً لكم على هذا الدعم الكبير من أجل استقرار سوريا ولبنان”.

وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع إنه “يجب تأمين الحدود اللبنانية السورية”، داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد ماكرون أنه “يجب استمرار التصدي لحزب الله في لبنان”.