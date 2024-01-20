السبت 8 رجب 1445 ﻫ - 20 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنبلاط: لموازنة تراعي الضغوطات الاقتصادية والتخفيف من الضرائب

منذ 10 ثواني
رئيس كتلة اللقاء االديمقراطي تيمور جنبلاط

رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط “مواصلة اللقاءات مع سائر القوى السياسية والمراجع الروحية، لتعزيز الحوار وايجاد الأرضية الملائمة للتلاقي، والبحث عن النوافذ المشتركة للتعاون واخراج الوطن من حالة الشلل المؤسساتي، التي أفقدته الحدّ الأدنى من المناعة، التي تقيه من الاخطار الداهمة والتي تهدد المنطقة بأسرها”.

وشدد في هذا السياق على “ضرورة ايلاء الملفات الداخلية الأولوية المطلوبة وتوحيد الرؤى حولها، وعدم انتظار المبادرات الخارجية، في ظل ما بلغه الوضع الراهن، المتأتي من كثرة الأزمات وغياب الحلول للمطالب المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الموظفين والمودعين في المصارف”.

وإذ أعلن في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة “المشاركة تشريعيا في درس ومناقشة مشروع الموازنة العامة، التي يجب ان تراعي الضغوطات الاقتصادية على كاهل المواطنين والتخفيف من الضرائب”. دعا الى “تفعيل الأطر المجدية للاستحقاقات المطروحة، التي تحصّن الدولة والوطن، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية ومؤسسة الجيش”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

بري والحلبي
"الشؤون التربوية" على طاولة البحث بين بري والحلبي
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن
"أضرار إضافية كل يوم".. وزير الزراعة: الخسائر طالت القطاع الحيواني أيضاً
مطار رفيق الحريري الدولي
أمن المطار يحبط محاولة تهريب عشرة كيلوغرامات من الكبتاغون إلى القاهرة

الأكثر قراءة

رئيس الأركان السابق الإسرائيلي غادي أيزينكوت
تصريح مفاجئ لوزير إسرائيلي.. منعت إسرائيل من مهاجمة حزب الله!
البحرية الأميركية
بعد هجومٍ حوثي.. الجيش الأميركيّ يكشف عن مصير السفينة "كيم رينجر"
غزة تحت النار
تصريحات صادمة لوزير دفاع إسرائيلي سابق عن حكومة نتنياهو ويأجوج ومأجوج!