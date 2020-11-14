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جنبلاط: لوقف دعم التجار والميسورين والتوجه الى العائلات الاكثر حاجة

منذ 9 دقائق
النائب السابق وليد جنبلاط

النائب السابق وليد جنبلاط

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غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه على “تويتر” :”الى ان تشكل الوزارة ويرضى العراب وصحبه وقبل ان ينفذ المال من المصرف المركزي وتفاديا لاستخدام الاحتياطي الالزامي يجب وقف دعم تجار الدواء والاغذية والمحروقات والطبقة الميسورة والتوجه مباشرة الى العائلات الاكثر حاجة وفق احصاء موحد تضعه وزارة الشؤون بالتعاون مع الجيش .”

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