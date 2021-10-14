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جنبلاط: ليحقق البيطار بكل هدوء

14 - أكتوبر - 2021
النائب السابق وليد جنبلاط

النائب السابق وليد جنبلاط

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اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أننا “لم نعد إلى الجحيم ولن نعود لكن هذا يتطلب اعتماد العقل ولغة الحوار، ومن حق اللبناني التظاهر لكن أدين استخدام القناصات ضد المتظاهرين”.

وأضاف في تصريح صحفي: “فليحقق المحقق العدلي بانفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بكل هدوء ومع الجميع دون استثناء ونعود الى حكم القضاء”.

وسأل جنبلاط: “على ماذا نحن نختلف في لبنان؟ على سلاح حزب الله؟ لقد وضعنا آلية حوار من أجل الاستراتيجية الدفاعية فلنعد اليها بكل هدوء آخذين بعين الاعتبار الظروف الإقليمية، و لدينا قضايا أهم كقضية الكهرباء والمازوت والبطاقة التمويلية ودعم الجيش أهم من كل شيء”.

وسأل أيض: “على ماذا نختلف؟ على الكهرباء؟ وُضعت أسس عبر استقدام الكهرباء الأردنية والغاز المصري، ويبقى أن تمر هذه الإمدادات في سوريا فلا مانع من محاورة سوريا لأجل مصلحة المواطن”.

ولفت الى أن “الغرب يريد تحميل لبنان وحده مسؤولية المحكمة في انفجار بيروت، فلتتفضل الدول الغربية الصديقة نظريا للبنان بتقديم معلومات حول كيف أتت النيترات إلى لبنان”.

وأضاف: “أعوّل على حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري وقد اتصلت به، وهنا أهمية هدوء الأعصاب فالقضية ليس ثنائي شيعي ولا ثلاثي غير شيعي”.

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