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جنبلاط: ليُقرّر "الكبار" في الرئاسة.. وعودة النازحين مرتبطة بإرادة نظامهم

منذ 9 دقائق
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط

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اعتبر رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، أنّ “الكلام عن عودة سوريا إلى الحضن العربي مستغرب إذ ما من حضنٍ عربي أصلًا”.

وفيما سأل جنبلاط في حديث للـ”MTV” ، إن كان رئيس النظام السوري بشار الأسد يريد عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، قال إنّه “لا يمكن تحميل السوري وحده تبعات الانهيار المالي بينما لم نقم بخطواتٍ إصلاحيّة”.

كما شدد على أنّ “عودة النازحين مرتبطة بإرادة نظامهم وأقترح إنشاء مخيّمات لائقة لهم في لبنان”.

وفي ما خصّ انتخابات رئاسة الجمهورية، قال جنبلاط: “لن أرشّح أحدًا للرئاسة وليقرّر الكبار في هذا الأمر، مثل “حزب الله” ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل والتغييريّين”.

 

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