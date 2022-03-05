جنبلاط: هل القصد تصوير الدروز انهم خارج القانون؟

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر”: ان استباحة غرفة الطوارئ في المستشفى العسكري من قبل جمهور متحمس ومتهور من فئة من الدروز هو أمر مستنكر ومرفوض. السؤال من أدخل هذه المرأة الى لبنان وهل القصد تصوير الدروز انهم خارج القانون تحركهم الغريزة فقط ومن هي هذه المواقع التواصل التي لا تميز بين العدو والوطن بحجة النخوة؟

ان استباحة غرفة الطوارئ في المستشفى العسكري من قبل جمهور متحمس ومتهور من فئة من الدروز هو امر مستنكر ومرفوض .السؤال من ادخل هذه الامرأة الى لبنان وهل القصد تصوير الدروز انهم خارج القانون تحركهم الغريزة فقط ومن هي هذه المواقع التواصل التي لاتميز بين العدو والوطن بحجة النخوة #لبنان pic.twitter.com/EHyzxnJtvj — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 5, 2022