جنبلاط: “هل حركة أمل رح يجيبوا روّاد الفضاء وزراء؟”

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن الأعراف الدستورية تغيّرت، فبحسب الدستور تسمي الكتل من بعبدا وحسب الأصوات يكلف الرئيس أما اليوم فهناك عرف جديد وتكليف ذاتي.

وقال في حديث تلفزيوني: “المواصفات تتغيّر ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري يقول يريد حكومة اختصاصيين دون سياسيين لكن نسأل أليس هو سياسي؟

وأضاف: “قلت للرئيس إيمانويل ماكرون من الأفضل أن يكون شخص ثان بدلاً من الحريري ووقتها كان الاسم نواف سلام فاسم سعد الحريري مجددا قد يثير غضب الشارع”.

وكشف أنه في اجتماع قصر الصنوبر حزب الله تحفّظ على كلمة ماكرون وتوصياته وقال إنه إنهم لا يسيرون بتوجيهات ليعود ماكرون ويوضح أنها توصيات وليست تعليمات.

وتابع: “الرئيس نجيب ميقاتي اتصل بوائل أبو فاعور وأبلغنا أنّ الدروز سيتمثلون بعباس الحلبي وزيراً للتربية”. وقال: “إنت يا شيخ سعد سياسي، بكرا بدك تجيب ملائكة وزراء؟ وحركة أمل هل رح يجيبوا روّاد الفضاء وزراء؟”.

وأردف: “أتكلم من منطلق وطني وأسأل لماذا المالية والداخلية وزارات مُحرّمة على الدروز.. فعندما استلمنا الصحة هل فشلنا فيها؟ ولوزارة الصحة أسمي بلال عبدالله أو وليد عمّار، ما المشكلة؟ .