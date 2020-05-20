جنبلاط يتحدث عن وضع لبنان الكارثي… “هناك ثورة جوع قادمة والسؤال كيف سنواجه”

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أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن لبنان يعيش اليوم وضعاً كارثياً ليس فقط بسبب كورونا بل أيضا بفعل الأزمة الاقتصادية والأخطاء في ادارة البلاد.

واعتبر جنبلاط، في حديث صحفي، أن هناك حرباً اميركية إيرانية اقتصادية على أرض لبنان وكشف قائلا: “قلت لجيفري فيلتمان انه اذا كانت الادارة الاميركية تعتقد انها بالعقوبات على حزب الله تضعفه فهذا خطأ فهو لن يضعف والشعب اللبناني سيكون المتضرر”.

وأشار الى “أننا على ابواب مئوية لبنان الكبير فيما هناك من في السلطة يريدون تأميم المصارف ويريدون لبنان على النحو الذي كانت عليه سوريا في الستينات ربما”.

ورأى جنبلاط أن “هناك ثورة جوع قادمة والسؤال كيف سنواجه”. وشدد على أنه “علينا أن نعالج الوضع الإقتصادي ونقدم خطة يقبل بها صندوق النقد الدولي”.

وقال: البعض يقول اننا سنحصل على 10 مليار دولار من صندوق النقد ومبالغ أخرى من اماكن اخرى وهذا الكلام غير صحيح لأن هناك شروطاً أساسها الإصلاح.

وتحدث عن الانتخابات النيابية، قائلا: “الإنتخابات بهذا القانون الطائفي لا معنى لها فهل سنتمكن من ايجاد قانون مدني من اجل الدولة التي ناضل لأجلها كمال جنبلاط لا أعرف أتمنى حصول ذلك”.