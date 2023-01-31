الثلاثاء 9 رجب 1444 ﻫ - 31 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنبلاط يحذر من الانهيار المالي: كل الهندسات المالية لن تنجح دون إصلاح حقيقي

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 31 - يناير - 2023 6:54 مساءً
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

A A A
طباعة المقال

زار رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، مساء (الثلاثاء 31-1-2023) رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وقال جنبلاط بعد اللقاء الذي استمر نحو نصف ساعة: “إن التوافق السياسي يعطي أملا بانتخاب رئيس للجمهورية، اذ لا يمكن البقاء في دوامة الورقة البيضاء خلال جلسات الانتخاب، وهذا الأمر يشاركنا به الرئيس بري، والأساس هو أن نحدث اختراقات في الحواجز القائمة للوصول لتحقيق الانتخابات الرئاسية بشكل فعلي”.

اضاف: “هناك شيء مخيف وهو العداد، أي انهيار الليرة اللبنانية في كل لحظة. والهندسات المالية التي يجريها مصرف لبنان لا تنفع اذا لم يحصل اصلاح حقيقي من خلال انتخاب رئيس جمهورية وتبني قسم من مشروع البنك الدولي على الأقل”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار و الليرة اللبنانية
    سلامة: تغيير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة ابتداءً من هذا التاريخ
    وزير الطاقة وليد فياض
    فياض: هدفي زيادة التغذية الكهربائية وإصلاح التعرفة
    فادي أبو شقرا
    أبو شقرا: لن نوزّع ولن ننقل المحروقات في 8 شباط

    الأكثر قراءة

    إشكال بين شبان من سنّ الفيل وآخرين من النبعة
    توتّر وإطلاق نار.. ماذا حصل بين سنّ الفيل والنبعة؟
    أحد العاملين لصالح "حزب الله" قتل وأصيب آخر
    مقتل عنصر من "حزب الله" وإصابة آخر برصاص إسرائيليّ
    التيار الوطني الحر
    بالصوَر.. استقالات جماعيّة من "التيّار" في مسقط رأس قائد الجيش