جنبلاط يحذر من الانهيار المالي: كل الهندسات المالية لن تنجح دون إصلاح حقيقي

زار رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، مساء (الثلاثاء 31-1-2023) رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.

وقال جنبلاط بعد اللقاء الذي استمر نحو نصف ساعة: “إن التوافق السياسي يعطي أملا بانتخاب رئيس للجمهورية، اذ لا يمكن البقاء في دوامة الورقة البيضاء خلال جلسات الانتخاب، وهذا الأمر يشاركنا به الرئيس بري، والأساس هو أن نحدث اختراقات في الحواجز القائمة للوصول لتحقيق الانتخابات الرئاسية بشكل فعلي”.

اضاف: “هناك شيء مخيف وهو العداد، أي انهيار الليرة اللبنانية في كل لحظة. والهندسات المالية التي يجريها مصرف لبنان لا تنفع اذا لم يحصل اصلاح حقيقي من خلال انتخاب رئيس جمهورية وتبني قسم من مشروع البنك الدولي على الأقل”.