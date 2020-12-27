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جنبلاط يسخر من الحكومة السورية: يا لها من مسرحية !

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2020 5:19 مساءً
النائب السابق وليد جنبلاط

النائب السابق وليد جنبلاط

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كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي عبر “تويتر”: الحكومة السورية تستنكر حرق مخيم اللاجئين في الشمال وتهيب بالقضاء اللبناني بمعاقبة الفاعلين. يا لها من مسرحية الاستخفاف بالعقول والاحتقار بالنفوس من قبل عصابة النظام التي دمرت قرى ومدن بأكملها في سوريا وهجرتها بعد تصفية الآلاف من السجناء واستباحت لبنان ارهابا واغتيالا سوريا.

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