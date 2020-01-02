أخبار لبنان

جنبلاط يطالب بالمساواة… نرفض النفايات

ذكّر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الذين يشكلون الوزارة بأن الدروز ليسوا في موقع الاستعطاف أو الشحاذة لوزارة. وطالب جنبلاط عبر “تويتر” بالمساواة النوعية في التمثيل اقلها الصناعة والأشغال.

 

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وجاء في التغريدة، “أقول للذين يشكلون الوزارة واذكر بان الدروز ليسوا في موقع الاستعطاف أو الشحاذة لوزارة. باسمي واسم جميع الذين يمثلون هذه الطائفة الكريمة وخارج الانقسامات السياسة فاننا نطالب بالمساواة النوعية في التمثيل اقلها الصناعة والأشغال ونرفض النفايات أما الشؤون الاجتماعية أهدوها لكاريتاس”

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