الأحد 30 ربيع الأول 1445 ﻫ - 15 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنبلاط: نتمنى أن يبقى لبنان خارج الصراع إلا إذا أصر الإسرائيلي على الإعتداء

منذ ساعة واحدة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

A A A
طباعة المقال

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي، وجرى عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة.

وبعد اللقاء، قال جنبلاط: “لقد بحثت مع الرئيس بري في التطورات الجارية، ونتمنى طبعا أن يبقى لبنان خارج هذه الدائرة، إلا اذا أصر العدو الاسرائيلي على الاعتداء، سياستنا في الأساس كانت عدم الاعتداء، لكن نلاحظ الاعتداء وراء الاعتداء في كل يوم من قبل إسرائيل”.

وأضاف: “أن ما يجري رهيب، ينسى البعض القضية الأساس، وينسى البعض المشروع الأساس الذي جميع العرب وتقريبا كل العالم وافق عليه نظريا، وهو حل الدولتين” .

كما قال: “سأنشر تغريدة لوزير خارجية فرنسا السابق دومنيك دوفيلبان، هو طبعا متعاطف مع اسرائيل، لكن طبعا يذكر في القضية الاساس وهي واقع غزة تحت الضرب منذ ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠٢١ حرب وراء حرب، جميل أن نستمع الى دوفيلبان وان يخرج في فرنسا رجال آخرون يعيدون تصويب الأمور لهذا الجو المشحون إعلاميا وسياسياً من اميركا الى فرنسا الى كل العالم حتى في الهند خرجت تظاهرة بسيطة، فأين الهند التي كانت مع العالم الثالث واين اصبحت؟”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سيارة تابعة لقوات اليونيفيل في الناقورة
    اليونيفيل تعلن أن مقرها العام في الناقورة أصيب بصاروخ
    المتحدث باسم ​قوات اليونيفيل​ ​اندريا تيننتي​
    المتحدث الرسمي بإسم اليونيفيل: الهجمات ضد المدنيين هي انتهاكات للقانون الدولي
    جبران باسيل
    باسيل: لا سلام دون دولة فلسطينية حرّة مستقلّة كاملة الحقوق

    الأكثر قراءة

    مصور وكالة "رويترز" عصام العبد الله
    قبيل استشهاده بساعات.. إليكم آخر ما نشره مصوّر "رويترز"
    قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان
    تقرير هام لصحيفة روسية يكشف استعدادات إسرائيل وحزب الله.. هل اقتربت الحرب فعلاً؟
    سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
    "إسرائيل" تُعلّق على استهدافها لصحافيّين في جنوب لبنان