جنبلاط: نتمنى أن يبقى لبنان خارج الصراع إلا إذا أصر الإسرائيلي على الإعتداء

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي، وجرى عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة.

وبعد اللقاء، قال جنبلاط: “لقد بحثت مع الرئيس بري في التطورات الجارية، ونتمنى طبعا أن يبقى لبنان خارج هذه الدائرة، إلا اذا أصر العدو الاسرائيلي على الاعتداء، سياستنا في الأساس كانت عدم الاعتداء، لكن نلاحظ الاعتداء وراء الاعتداء في كل يوم من قبل إسرائيل”.

وأضاف: “أن ما يجري رهيب، ينسى البعض القضية الأساس، وينسى البعض المشروع الأساس الذي جميع العرب وتقريبا كل العالم وافق عليه نظريا، وهو حل الدولتين” .

كما قال: “سأنشر تغريدة لوزير خارجية فرنسا السابق دومنيك دوفيلبان، هو طبعا متعاطف مع اسرائيل، لكن طبعا يذكر في القضية الاساس وهي واقع غزة تحت الضرب منذ ٢٠٠٦ حتى عام ٢٠٢١ حرب وراء حرب، جميل أن نستمع الى دوفيلبان وان يخرج في فرنسا رجال آخرون يعيدون تصويب الأمور لهذا الجو المشحون إعلاميا وسياسياً من اميركا الى فرنسا الى كل العالم حتى في الهند خرجت تظاهرة بسيطة، فأين الهند التي كانت مع العالم الثالث واين اصبحت؟”.