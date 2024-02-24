جنوب لبنان.. بركان "حزب الله" يستهدف تلة الكوبرا الإسرائيلية

أعلن حزب الله صباح (السبت 24-2-2024) عن قصف تلة الكوبرا العسكرية الإسرائيلية بصاروخي بركان.

من ناحية أخرى شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان تحليقًا متقطّعًا للمسيّرات الإسرائيليّة، وصولًا حتّى أجواء ​البقاع الغربي​ وجبل صافي في إقليم التّفاح”.

كما عادت الغارات الإسرائيليّة لتطاول اكثر من منطقة وقرية وبلدة جنوبية.

إذ تعرّضت الأطراف الشمالية لعلما الشعب وعيتا الشعب مقابل بلدتي القوزح وبيت ليف لغارة إسرائيلية.

وأفادت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​، عن “سقوط صاروخَين في مستوطنة أدميت في ​الجليل​ الغربي”.

وعند الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بين بلدتيّ بيت ليف وراميا، في القطاع الغربي.

ومساء امس، سُمع صوت انفجار قويّ في أكثر من منطقة في الجنوب وإقليم التفاح وإقليم الخروب، مرُجح ان يكون ناتجاً عن خرق إسرائيليّ لجدار الصوت.