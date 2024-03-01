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جنوب لبنان.. حزب الله يسقط مسيرة والجيش الإسرائيلي يكثف غاراته

منذ 37 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أعلن حزب الله في بيانات منفصلة إنه استهدف بالصواريخ قوة إسرائيلية في محيط موقع المنارة، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح، كما أعلن استهداف بمسيرة مجموعة من جنود الاحتلال كانت ستتمركز بمستوطنة معيان باروخ وتحقيق “إصابة مباشرة”.

كما أعلن استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله أنه “أسقط طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي في وادي العزية جنوب لبنان”.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف اعتداءاته منذ الليلة الماضية، وأغار على جبل اللبونة، وأطراف بلدة الناقورة، كما سمعت أصوات انفجارات في مدينة صور، وأطلقت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” صفارات الإنذار، بالتزامن مع القصف الإسرائيلي.

كما واصل جيش الاحتلال إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق بالإضافة إلى القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة لذلك الخط قبالة بلدتي الناقورة وعلما الشعب، في حين كثف الطيران الاستطلاعي تحليقه فوق قضاءي صور وبنت جبيل.

في سياق متصل، كشف استطلاع رأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى تأييد غالبية الإسرائيليين لتكثيف العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي ضد حزب الله.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن 67% من الإسرائيليين يعتقدون أن على إسرائيل الاستمرار في مهاجمة حزب الله حتى إبعاده عن الحدود، في حين يرى 17% وجوب وقف التصعيد و16% لم يحددوا إجابة معينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أجري من قبل معهد “لازار” للدراسات على عينة عشوائية من 511 إسرائيليا بهامش خطأ بنسبة 4.3%.

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