جنوب لبنان.. قنابل إسرائيلية حارقة ومضيئة وانطلاق صفارات الإنذار بمقر اليونيفيل

شنت طائرات إسرائيلية غارات على جل العلم في خراج الناقورة ومنطقة اللبونة، كما استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي أطراف عيتا الشعب وراميا والقوزح وبيت ليف وجبل بلاط قرب مروحين، بالاضافة إلى أطراف طيرحرفا ومنطقة حامول في القطاع الغربي.

وادى القصف الاسرائيلي لمنطقة رأس الناقورة الى تطاير الحجارة على موقع الجيش اللبناني في المنطقة كما اطلقت صفارات الانذار في مقر “اليونيفيل” العام في الناقورة.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية اطراف حولا – وادي الدلافة من الجهة الجنوبية للبلدة، بقذائف عدة. واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي ايضا اطراف بلدات طيرحرفا ، الجبين والناقورة.

واطلقت دبابة “ميركافا” قذيفتين على محيط بلدة العديسة.

وشنت المقاتلات الحربية قرابة الرابعة الا ثلثا من عصر اليوم غارة جوية استهدفت اطراف بلدة عيتا الشعب.

من جهته، أعلن حزب الله في بيان، عن “استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة شوم.يرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة)، في الثامنة والنصف من صباح اليوم، بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، مُحققةً إصابات مباشرة”.

وأضافت في بيان آخر “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (9:35) من صباح اليوم ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة”.

واعلن انه استهدف “قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية”.