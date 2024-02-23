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جنوب لبنان.. مسيرات حزب الله تستهدف قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة

منذ 15 دقيقة
مسيرة تابعة لحزب الله

مسيرة تابعة لحزب الله

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أعلن حزب الله (الجمعة 23-2-2024) استهداف مقر قيادة المجلس الإقليمي في كريات شمونة بطائرتين مسيرتين، مؤكدا إصابة الهدف بدقة، في حين تفقّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقر القيادة الشمالية للجيش.

وقال حزب الله إنه هاجم 12 موقعا إسرائيليا قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا المحتلة. وأضاف أن مقاتليه قصفوا بعشرات صواريخ الكاتيوشا ثكنة كيلَع في الجولان السوري المحتل.

كما استهدف مقر قيادة اللواء الشرقي بثكنة كريات شمونة، وقصف ثكنة يوآف، كما استهدف الحزب منزلا في مستوطنة كفر يوفال يتمركز بداخله جنود إسرائيليون، ومبنيين يتحصّن فيهما جنود في مستوطنتي المنارة والمطلة، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى بجنوبي لبنان.

وصباح الجمعة، نعى حزب الله اثنين من مسعفيه ومقاتلا قتلوا في قصف إسرائيلي.

ونقلت “فرانس برس” عن مصدر في الحزب قوله إن الضربة الإسرائيلية ليل الخميس “استهدفت مركزا للهيئة الصحية في بلدة بليدا”، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي مساء الخميس، إنه رصد مقاتلين “دخلوا مبنى عسكريا تابعاً لحزب الله” في بلدة بليدا القريبة من الحدود، مضيفا أنه “بعد الرصد تم استنفار طائرات مقاتلة هاجمت المبنى”.

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