جنوب لبنان.. مسيرة إسرائيلية تقصف مدنيين في كفرشوبا وحولا

استهدفت مسيّرة إسرائيلية ‏درّاجة ناريّة بين بلدتي حولا وميس الجبل ‏مما أدى لإصابة السائق، عصر اليوم السبت.

وأعلنت “الحدث” عن مقتل عنصر من حزب الله في قصف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية قرب حولا جنوب لبنان.

وعصر اليوم، قصفت مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة خربة سلم، والمعلومات الأولية أفادت بعدم وقوع اصابات.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية منزلين في بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا مما أدى إلى أضرار كبيرة فيهما، وتناثرت الشظايا في الحي الغربي للبلدة، مُسجلة اضرارا كبيرة.

كما أفيد عن قصف مدفعي بين الضهيرة وعلما الشعب في القطاع الغربي، وسط مراسم دفن في الضهيرة بمؤازرة من الجيش اللبناني وفرق الإسعاف، من دون وقوع إصابات.

وطال القصف المدفعي الاسرائيلي بلدة العديسة، محيط المسجد، واستهدفت غارة من مسيرة استهدفت بثلاث صواريخ منزلا ودكانا في بلدة حولا. ويقوم الجيش الاسرائيلي بقصف بلدة رب ثلاثين بقذائف المدفعية.

في المقابل، أعلن “حزب الله” في بيان أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 01:45 من ظهر اليوم التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوها مباشرة”.

كذلك، أعلن حزب الله في بيان، استهدلفه دبابة ‏ميركافا وآلية “نميرا” في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما.

كذلك، أقدم الجيش الاسرائيلي على القيام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة كفركلا.

يذكر أن إسرائيل كانت هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط العشرات.

في المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي مقتل عسكريين ومدنيين بنيران مصدرها جنوب لبنان.

ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة. كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.