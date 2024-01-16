جنوب لبنان يشهد أعنف غارات منذ بدء الحرب.. ما آخر مستجدات الميدان؟

على وقع استمرار المناوشات واشتداد حدّة القصف المتبادل في جنوب لبنان بين حزب الله والعدو الإسرائيلي، أشارت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إلى أنّ الجيش الإسرائيلي شنّ أعنف الغارات اليوم على لبنان منذ بدء الحرب.

إلى ذلك، دوى قرابة السادسة من مساء اليوم انفجار قوي تردد صداه في المناطق الجنوبية، وتبين أنه ناتج عن انفجار صاروخين اعتراضيين أطلقتهما القبة الحديدية لجيش العدو في أجواء القطاع الأوسط في الجنوب.

كما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت، مساء اليوم تلة الرويسة عند أطراف حولا.

كذلك قصفت مرتين منزلًا في الحارة القديمة في كفركلا بقذيفة مدفعية، ونجت العائلة التي تسكنه بأعجوبة. ونجا أيضًا سائق سيارة صودف مروره في الحي خلال القصف.

واستهدف الطيران بأكثر من 15 غارة أطراف حولا، وادي السلوقي، وادي الحجير، وطريق رب ثلاثين الطيبة.

وطاول القصف المدفعي كروم الزيتون في محيط منطقة العبارة في بلدة كفركلا.

هذا وتعرضت بلدة رب ثلاثين لقصف مدفعي، مما تسبب باحتراق منزل. وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني وجمعية الرسالة على إخماد النيران.

وشن الطيران الحربي ثلاث غارات جوية على أطراف بلدة حولا. وسجل أيضًا قصف مدفعي على أطراف عيترون.

ونفذت مسيرة إسرائيلية قرابة الواحدة من بعد ظهر اليوم عدوانًا جويًا حيث شنت غارة مستهدفة بلدة عيتا الشعب بصاروخ موجه.

واستهدف القصف المدفعي أطراف علما الشعب، واستهدفت غارة جوية إسرائيلية أيضًا أطراف البلدة.

وحلق الطيران الحربي في أجواء القطاعين الغربي والأوسط لا سيما فوق الناقورة وعلما آلشعب وصولًا إلى قرى عيتا الشعب، ومروحين، ويارون بالتزامن مع تحليق لطيران استطلاعي في الأجواء.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد زعم أنّ “قوات خاصة تابعة لنا تسلّلت إلى داخل الجنوب اللبناني وأزالت ألغامًا في قرية عيتا الشعب”. إلا أن مصدرًا في قوات اليونيفيل قال: لم نتلق أي تقرير عن تسلل إسرائيلي عبر الحدود مع لبنان ونفحص الأمر حاليًا.

كذلك ادّعى جيش الاحتلال “استهداف ١٥٠ خلية لحزب الله جنوب لبنان مسؤولة عن إطلاق صواريخ ومسيّرات منذ بدء المواجهات”. وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن “هجوم كبير للجيش في وادي السلوقي جنوب لبنان وعشرات الأهداف تعرضت لهجوم متزامن”.

في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف “تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة إيفن مناحم بالأسلحة الصاروخية”.

كما صدر عن الحزب بيان قال فيه إنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة”، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مقاتلوه عند الساعة‎ ‌‏2:00‌‎ ‎ من بعد ظهر اليوم‎ ‎ موقع ‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

وردًا على ‏اعتداءات العدو على محيط القرى الجنوبية، استهدف ‌‏‌‌‌‏الحزب عند الساعة‎ ‌‏3:30‌‎ ‎من بعد ظهر اليوم محيط المستعمرات في منطقة النبي يوشع ‏المحتلة بدفعات صاروخية مناسبة.‏ ‏

وفي بيان آخر قال حزب الله إنّه استهدف عند الساعة‎ ‌‏4:20‌‎ ‎من عصر اليوم‎ تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وعند الساعة‎ ‌‏04:20 ‌‎من عصر اليوم‎ استهدف مقاتلو الحزب موقع ‌‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة ليل أمس وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.