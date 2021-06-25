جنون دولار السوق السوداء.. وانهيار جهنمي

على وقع الانهيار الاقتصادي الشامل الذي يشهده لبنان اليوم، يستمر دولار السوق السوداء في التلاعب من دون حسيب ولا رقيب. وسجل دولار السوق السوداء اليوم الجمعة 16250 ليرة لبنانية للشراء و16200 ليرة لبنانية للبيع.

ويؤكد مصدر اقتصادي أن الوضع قابل للتدهور أكثر فأكثر إذا لم يتم تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن واللجوء إلى البنك الدولي لإقرار خطة إنقاذية شاملة.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.