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"جنون" دولار السوق السوداء.. كيف افتتح صباح اليوم؟

4 - نوفمبر - 2021
الدولار
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يتم التداول صباح اليوم الخميس بتسعيرة للدولار في السوق السوداء تتراوح ما بين 20630 – 20680 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الأربعاء، ما بين 20700 و20800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجّل صباحًا ما بين 20800 و20850 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.

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