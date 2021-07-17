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"جنون" دولار السوق السوداء مستمر.. كيف افتتح صباح اليوم؟

17 - يوليو - 2021
الدولار

الدولار

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم السبت، ما بين 22300 ليرة لبنانية للشراء و22400 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

يعاني اللبناني يوميا من أزمات خانقة، أبرزها شح المحروقات وفقدان الادوية وغلاء الأسعار، حيث يتوقع محللون تفجر الوضع اجتماعيا كرد فعل على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والامني.

ويكافح لبنان أزمة مالية طاحنة، وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث. ورفعت حكومة تصريف الاعمال، أسعار المحروقات في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.

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