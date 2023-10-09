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جنيلاط: أطلب من "حزب الله" ضبط الجنوب وكلام رعد غير مفيد

منذ 12 دقيقة
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط

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اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أن “الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال ولا أفهم بعض التصريحات من بعض أقطاب الممانعة في لبنان حول تدمير إسرائيل فلسنا بحاجة الى صراع يهودي – إسلامي”.

وقال جنبلاط في حديث لـmtv: من حق الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الحرية الحصول على سلاح ودعم وأنصح بعودة حركة فتح والسلطة الفلسطينية الى أصولها وكفى سلطة وهمية لا علاقة لها بالواقع.

وتابع “أطلب من “حزب الله” ضبط الجنوب أكثر من أي وقت مضى خصوصاً من بعض التنظيمات التي قد تتسلّل الى الأراضي المحتلة وسأتواصل مع الحزب وكلام رعد عن أنه آن الأوان لزوال إسرائيل غير مفيد”.

ورأى أن “الأمور تجاوزت لودريان والدول الحاضنة وعلى المقاطعين أن يحضروا لتكون الحكومة حاضرة وتجتمع وكفانا مزايدات و”إسم بالزايد أو بالناقص” بالرئاسة”.

ورداً على سؤال، قال: “تواصلت مع بري وميقاتي ومستعد لأي تحرك والأهم الآن هو ضبط الجنوب وعدم تجاوز حدود معينة”.

هذا وتعيش المناطق الحدودية في جنوب لبنان حالة من التوتر، بحيث أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في مرجعيون بأن المدارس بمعظمها في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل تقفل أبوابها غداً، نظرا إلى الأوضاع الراهنة وتجنباً لأي خطر محتمل.

وتزامناً، تشهد المنطقة حركة نزوح خفيفة للأهالي خوفا من التصعيد من قبل العدو الإسرائيلي.

فيما قال مصدران مقربان من حزب الله ومصدر أمني إن أحد عناصر حزب الله قُتل في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الاثنين 9\10\2023.

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